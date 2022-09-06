Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan, Türkiye ile nasıl bir ilişki içinde olacağının kararını çok daha iyi düşünerek verecektir. Aksi takdirde bir gece ansızın gidebiliriz"

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek ziyareti öncesi havalimanında açıklamalarda bulundu

- "Ziyaretimin ana gündemini Bosna Hersek’te 1 yılı aşkındır devam eden siyasi krize yönelik çözüm çabaları oluşturacaktır"

- ”Savunma Bakanlığımız gerek NATO Genel Sekreteri’yle gerek diğer temsilcileriyle bu görüşmeleri sürdürüyor ve bu kilit atma olayı noktasında hassasiyetimiz kararlılıkla devam ediyor.”

- "Yunanistan kendisine bir çeki düzen verme yoluna girmiş vaziyette. Yunanistan, Türkiye ile nasıl bir ilişki içinde olacağının kararını çok daha iyi düşünerek verecektir. Aksi takdirde bir gece ansızın gidebiliriz"

- “Avrupa, bu kışı ciddi sıkıntılarla geçirerektir diye düşünüyorum. Bizim şu anda doğalgaz noktasında herhangi bir sıkıntımız yok.”