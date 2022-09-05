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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunanistan ne siyasi ne ekonomik ne askeri bakımdan bizim dengimiz olmadığı için muhatabımız da değildir"

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında Beştepe’de toplandı. Toplantının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan’ın Ege’deki tacizlerine yönelik, "Yunanistan ne siyasi ne ekonomik ne askeri bakımından bizim dengimiz olmadığı için muhatabımız da değildir" ifadelerini kullandı.

Politika 05.09.2022, 23:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunanistan ne siyasi ne ekonomik ne askeri bakımdan bizim dengimiz olmadığı için muhatabımız da değildir"

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında Beştepe’de toplandı. Toplantının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan’ın Ege’deki tacizlerine yönelik, "Yunanistan ne siyasi ne ekonomik ne askeri bakımından bizim dengimiz olmadığı için muhatabımız da değildir" ifadelerini kullandı.

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