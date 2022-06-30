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19. Akdeniz Oyunları’nda Türkiye’yi erkekler 52 kiloda temsil eden milli boksör Samet Gümüş, yarı finalde İtalyan rakibine mağlup olarak oyunları bronz madalya ile noktaladı.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yunanistan germedikten sonra biz germeye meraklı değiliz. 14 kez hava sahamızı ihlal eden Yunanistan bunun hesabını vermek durumundadır. 147 kez hava sahamızı ihlal edeceksin, Hava Kuvvetleri de cevabı verince rah
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yunanistan germedikten sonra biz germeye meraklı değiliz. 14 kez hava sahamızı ihlal eden Yunanistan bunun hesabını vermek durumundadır. 147 kez hava sahamızı ihlal edeceksin, Hava Kuvvetleri de cevabı verince rahatsız olacaksın. Böyle bir şey yok. Adalar, adacıklar burayı silahlandırmaya gitmesi anlaşmalara ters. Bu anlaşmaları bir okusunlar, adımlarını buna göre atsınlar” dedi.
Politika 30.06.2022, 18:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yunanistan germedikten sonra biz germeye meraklı değiliz. 14 kez hava sahamızı ihlal eden Yunanistan bunun hesabını vermek durumundadır. 147 kez hava sahamızı ihlal edeceksin, Hava Kuvvetleri de cevabı verince rahatsız olacaksın. Böyle bir şey yok. Adalar, adacıklar burayı silahlandırmaya gitmesi anlaşmalara ters. Bu anlaşmaları bir okusunlar, adımlarını buna göre atsınlar” dedi.