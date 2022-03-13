Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis’i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’i kabul etti. Görüşmede Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısıyla değişen Avrupa güvenlik mimarisinde Türkiye ve Yunanistan’ın özel bir sorumluluk taşıdığı belirtilerek, iki ülke arasındaki iş birliğinin artmasının ve pozitif gündeme odaklanmanın karşılıklı ve bölgesel faydaları üzerinde duruldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nde Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü. İki liderin basına kapalı olarak gerçekleşen kritik görüşmesi saat 14.00’de başladı. 2 saat süren görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Türkiye-Yunanistan ilişkilerine dair konuların yanı sıra güncel jeopolitik gelişmeler ile Rusya-Ukrayna savaşının yansımaları dahil bölgesel ve uluslararası meselelerin ele alındığı kaydedildi.

İletişim kanallarının açık tutulması ve ikili ilişkilerin iyileştirilmesi konusunda mutabık kalındı

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısıyla değişen Avrupa güvenlik mimarisinde Türkiye ve Yunanistan’ın özel bir sorumluluk taşıdığına işaret edilen görüşmede, iki ülke arasında iş birliğinin artmasının ve pozitif gündeme odaklanmanın karşılıklı ve bölgesel faydaları üzerinde duruldu. Türkiye ile Yunanistan arasındaki anlaşmazlıklara rağmen iletişim kanallarının açık tutulması ve ikili ilişkilerin iyileştirilmesi konusunda mutabık kalındı.

İki ülke arasındaki 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşma doğrultusunda atılacak adımların da ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açmak hedefiyle Türkiye’nin attığı

adımlara değindi. Erdoğan, Ege sorunları, azınlık, terörle mücadele, yasadışı göç gibi konularda da ilerleme sağlama ve ilişkileri daha ileri bir noktaya taşıma inancını koruduğunu kaydetti. Erdoğan, sorunların samimi ve dürüst bir diyalog yoluyla çözülebileceğini kaydederek, iki komşu ülke olarak sadece kriz zamanlarında değil, her zaman konuşmaları gerektiğini ifade etti.