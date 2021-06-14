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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel’de Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi.

Politika 14.06.2021, 18:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel’de Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği Belçika’nın başkenti Brüksel’de ikili temaslarına devam ediyor. Erdoğan temasları kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. Erdoğan sonrasında Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi. Görüşmenin yaklaşık 50 dakika sürdüğü belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile de bir araya geldi.
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