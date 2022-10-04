Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ”Yunanistan Başbakanı ABD’den yardım istiyor. Neye karşı? Türkiye’ye karşı. Ne yaparsan yap, biz gereği neyse bunu her zaman yapacağız, yapmaya hazırız.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ”Yunanistan Başbakanı ABD’den yardım istiyor. Neye karşı? Türkiye’ye karşı. Ne yaparsan yap, biz gereği neyse bunu her zaman yapacağız, yapmaya hazırız.”
Politika 04.10.2022, 21:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ”Yunanistan Başbakanı ABD’den yardım istiyor. Neye karşı? Türkiye’ye karşı. Ne yaparsan yap, biz gereği neyse bunu her zaman yapacağız, yapmaya hazırız.”