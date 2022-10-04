Cumhurbaşkanı Erdoğan: ”Yunanistan Başbakanı ABD’den yardım istiyor. Neye karşı? Türkiye’ye karşı. Ne yaparsan yap, biz gereği neyse bunu her zaman yapacağız, yapmaya hazırız.”

- "Türkiye denilince akla, ekonomisi, savunması, askeri kabiliyetleri yanında vicdanı, insani krizler karşısındaki ilkeli duruşuyla öne çıkan bir ülke geliyor"