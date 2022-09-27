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Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Yunanistan) "Amerika’dan, Avrupa’dan sizlere gelen destekler zannediyor musunuz sizi kurtarır? kurtarmaz, sadece patinaj yaparsınız başka işe yaramaz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Yunanistan) "Amerika’dan, Avrupa’dan sizlere gelen destekler zannediyor musunuz sizi kurtarır? kurtarmaz, sadece patinaj yaparsınız başka işe yaramaz."

Politika 27.09.2022, 12:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Yunanistan) "Amerika’dan, Avrupa’dan sizlere gelen destekler zannediyor musunuz sizi kurtarır? kurtarmaz, sadece patinaj yaparsınız başka işe yaramaz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Yunanistan) "Amerika’dan, Avrupa’dan sizlere gelen destekler zannediyor musunuz sizi kurtarır? kurtarmaz, sadece patinaj yaparsınız başka işe yaramaz."

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