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Koparmanın cezası 109 bin 593 TL... Yoğun çiçek dönemine giren ’kum zambakları’ görsel şölen sunuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Yunanistan) "Amerika’dan, Avrupa’dan sizlere gelen destekler zannediyor musunuz sizi kurtarır? kurtarmaz, sadece patinaj yaparsınız başka işe yaramaz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Yunanistan) "Amerika’dan, Avrupa’dan sizlere gelen destekler zannediyor musunuz sizi kurtarır? kurtarmaz, sadece patinaj yaparsınız başka işe yaramaz."
Politika 27.09.2022, 12:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Yunanistan) "Amerika’dan, Avrupa’dan sizlere gelen destekler zannediyor musunuz sizi kurtarır? kurtarmaz, sadece patinaj yaparsınız başka işe yaramaz."