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Bakan Karaismailoğlu, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı’nda incelemelerde bulundu: "Açılışına günler kaldı"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yüksek kira uygulaması yapanların hesabını yargı vasıtasıyla soracağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yüksek kira uygulaması yapanların hesabını yargı vasıtasıyla soracağız"
Politika 05.04.2023, 23:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yüksek kira uygulaması yapanların hesabını yargı vasıtasıyla soracağız"
- "Köy evleri dediğimiz evlerin bir kısmını inşallah bayrama yetiştirmenin gayreti içindeyiz. "