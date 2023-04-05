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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yüksek kira uygulaması yapanların hesabını yargı vasıtasıyla soracağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yüksek kira uygulaması yapanların hesabını yargı vasıtasıyla soracağız"

Politika 05.04.2023, 23:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yüksek kira uygulaması yapanların hesabını yargı vasıtasıyla soracağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yüksek kira uygulaması yapanların hesabını yargı vasıtasıyla soracağız"

- "Köy evleri dediğimiz evlerin bir kısmını inşallah bayrama yetiştirmenin gayreti içindeyiz. "

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