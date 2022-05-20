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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “YPG kesinlikle PKK’nın doğurduğu terör örgütüdür”
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı çıkışında önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
Politika 20.05.2022, 14:08 20.05.2022, 14:14
Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkanlar:
- PKK ile mücadelemiz hepinizin de bildiği gibi aslında AB'nin PKK'yı terör örgütü olarak kabul etmesine kılıf uydurdu. YPG'yi kabul etmiyorlar.. YPG PKK'nın farklı doğurduğu terör örgütü.
- Başta Almanya olmak üzere bütün AB ülkelerinde terör örgütleri her türlü gösteri yapıyor. Bu ülkelerin yönetimleri her türlü güvenceyi veriyor. Biz defaatle anlattık, belgeler sunduk.
- Ama ne yazık ki Batı bunları hala gizliyor, örtüyor. Veri bize bunları deyince vermiyorlar. biz de bu işi en iyi bilen olduğumuza göre gereği ne ise yapmaya devam edeceğiz.
- Hollanda Başbakanı'yla geniş bir görüşme yaptım. Yarın İngiltere ve Finlandiya'nın görüşme talepleri var, onlarla görüşeceğiz. Stoltenberg ile görüşmemiz olacak. Aramızdaki telefon diplomasisini kesmemek adına yapmaya devam edeceğiz. Her şeyden önce bu terör örgütlerinin belgeleri, bilgileri bizde olduğuna göre, NATO'nun teröre karşı hassasiyetlerini biliyorsak, NATO'nun güvenlik örgütü olduğunu biliyorsak, NATO'ya terör örgütünün alınmasına evet diyemeyiz. İsveç için de Finlandiya için de söylüyorum. AB üyesi ülkelerin birçoğu kendi parlamentolarında konuşma yaptırıyorlar, yer veriyorlar, silah-mühimmat temini yapıyorlar. Biz bunları biliyoruz. Kimse kusura bakmasın bu terör örgütlerinin NATO'ya girmesine evet diyemeyiz.
- İkili ilişkileri, bölgesel ilişkileri görüşme imkanımız olacak. Dünyada terörün farklı boyutları var. Uyuşturucu kaçakçılığını görüşme imkanımız olacak. Uzun yıllar sonra görüşme yapacağız, görüşme sonrası da açıklamalar olacaktır.