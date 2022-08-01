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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatandaşlarımızı kira öder gibi taksitlerle, yerel ve yatay mimari anlayışına göre inşa edilmiş konut projeleriyle ev sahibi yapacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Yılın ilk yarısındaki gerçekleşmeler 2022 yılını 47 milyon turist ve 37 milyar dolar turizm geliriyle hedeflerimizin üzerinde kapatacağımıza işaret ediyor.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Yılın ilk yarısındaki gerçekleşmeler 2022 yılını 47 milyon turist ve 37 milyar dolar turizm geliriyle hedeflerimizin üzerinde kapatacağımıza işaret ediyor.”
Politika 01.08.2022, 20:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Yılın ilk yarısındaki gerçekleşmeler 2022 yılını 47 milyon turist ve 37 milyar dolar turizm geliriyle hedeflerimizin üzerinde kapatacağımıza işaret ediyor.”