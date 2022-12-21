Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Yılbaşından itibaren işçi, memur ve emekli maaşlarına yapılacak artışların fırsatçıların aç gözlülüğü sebebiyle kısa sürede eriyip gitmesine rıza gösteremeyiz. Artık hep birlikte önceliği milletçe ortak geleceğimize vermek mecburiy

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Yılbaşından itibaren işçi, memur ve emekli maaşlarına yapılacak artışların fırsatçıların aç gözlülüğü sebebiyle kısa sürede eriyip gitmesine rıza gösteremeyiz. Artık hep birlikte önceliği milletçe ortak geleceğimize vermek mecburiyetindeyiz. Ülkemizin hedeflerine ulaşmasının önünde enflasyonu hızla belirlediğimiz seviyelere düşürme dışında bir engel kalmamıştır. Önümüzdeki aylarda enflasyonun adeta tepetaklak aşağı ineceğine beraberce şahit olacağız.”