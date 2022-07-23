Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yılbaşında asgari ücrette gereken düzenlemeyi tekrar yapacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Femaş Metal Sanayii İşçileriyle Buluşma programında konuştu

- "Dünyanın geri kalanını sömürerek kendilerine bir refah ve güvenlik düzeni kuranlar ilk defa hayatın ve ekonominin gerçekleriyle yüzleşmeye başladı"

- "Salgın günlerinde vatandaşlarını adeta ölüme terk edenler bugün giderek ağırlaşan hayat pahalılığı işsizlik karşısında da aynı çaresizliği sergiliyor"

- "Bu tabloyu düzeltmek için samimiyetle çalışmaya devam ediyoruz"

- "Milletimizin sıkıntılarının istismarını yapmaktan başka bir iş bilmeyenler beş yıldızlık otellerin kral dairelerinde halkçılık oynarken biz milletimizin derdine derman olacak tedbirler geliştiriyoruz"

- "Muhalefetin tüm baskısına rağmen ekonomide ülkemize kontak kapattırmadık"

- "Turizmde beklentileri aşan bir hareketlilik yaşıyoruz. Türkiye bir cazibe merkezi haline geldi."