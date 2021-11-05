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- Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Yeşil Kalkınma Devrimi doğrultusunda, İstanbul’u içinde yaşayanların hayat kalitesini yükseltecek hizmetlerle tanıştırmak için kolları sıvadık”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Yeşil Kalkınma Devrimi doğrultusunda, İstanbul’u içinde yaşayanların hayat kalitesini yükseltecek hizmetlerle tanıştırmak için kolları sıvadık”
Politika 05.11.2021, 16:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Yeşil Kalkınma Devrimi doğrultusunda, İstanbul’u içinde yaşayanların hayat kalitesini yükseltecek hizmetlerle tanıştırmak için kolları sıvadık”
- “En büyük projemiz ise Atatürk Havalimanı alanına yapacağımız 7,7 milyon metrekare büyüklüğündeki Millet Bahçemiz olacaktır."