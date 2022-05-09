Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yerli ve yabancı müteşebbislerin yatırım iştahı sürekli artıyor. Sanayi üretimimiz her ay rekor kırıyor. 20 sene önce 365 günde ancak 36 milyar dolar ihracat yapabilen Türkiye bu rakamı 30 günde gerçekleştirebilir seviyede. Tü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yerli ve yabancı müteşebbislerin yatırım iştahı sürekli artıyor. Sanayi üretimimiz her ay rekor kırıyor. 20 sene önce 365 günde ancak 36 milyar dolar ihracat yapabilen Türkiye bu rakamı 30 günde gerçekleştirebilir seviyede. Türkiye’yi 2053 vizyonuna kilitleyecek yol yenilik odaklı üretimden geçiyor" dedi.