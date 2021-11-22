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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yerli ekonomi politikalarının insanların günlük hayatındaki olumlu yansımalarını önümüzdeki aylardan itibaren görmeye başlayacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yerli ekonomi politikalarının insanların günlük hayatındaki olumlu yansımalarını önümüzdeki aylardan itibaren görmeye başlayacağız."
Politika 22.11.2021, 19:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yerli ekonomi politikalarının insanların günlük hayatındaki olumlu yansımalarını önümüzdeki aylardan itibaren görmeye başlayacağız."