Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeri geldiğinde gövdemizi namlulara siper ettik"

Toplu açılış törenine katılmak üzere Van’a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ferit Melen Havalimanı’nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, milletvekilleri ve partililer tarafından karşılandı. Burada bir süre dinlenen Erdoğan, daha sonra beraberindekilerle otobüsle kent merkezine doğru yola çıktı. Güzergah boyunca yol kenarında kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamlayan Erdoğan, daha sonra toplu açılış töreninin yapılacağı Beşyol Meydanı’na geldi. Burada kendisini bekleyen kalabalığa hitap eden Erdoğan, “Ülkemizin doğusunun yükselen yıldızı, bölgesinin lokomotifi, tarih ve medeniyet şehri Van’a her gelişimizde; sevgiyle, coşkuyla bizi bağırlarına basan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Van bizi bilir, biz de Van’ı biliriz. Hamdolsun havalimanından buraya kadar caddenin kenarında on binlerin bizi bağırlarına bastığını görmek bizim için ayrı bir mutluluk oldu. Ben inanıyorum ki Van bu gidişiyle o birilerini işte yolda bırakacaktır. Buna inanıyor muyuz? Öyleyse mesele yok. Deprem yaralarının sarılmasından terör balasının define kadar Van’ın tüm mücadelesinde hep yanında olduk. Bu şehrin asırlık ihmallerinin telafisinde, ihtiyaçlarının giderilmesinde, insanımızın layık olduğu demokrasi ve kalkınma adımlarının atılmasın hep Van ile omuz omuzaydık. Son gelişimizde gönül dünyadan geçer amma Van’dan geçmez. Böyle dedik ve bu şehre ve sizlere olan muhabbetimizi kalbimizin derinliklerinden kopup gelen bir hissiyatla ifade etmiştim. Yıllarca Vanlıların tertemiz duygularını istismar edenlerin bu şehre sadece zarar verdiklerini, en küçük bir faydalarının dokunmadığını en iyi sizler biliyorsunuz. Kardeşlerim, soruyorum, Van’ı susuz bıraktılar mı? Suyunu kestiler. Kimin su sorununu çözmesi gerekirdi? Van Büyükşehir Belediyesi. Ama bunu yapmadılar. Peki Erdoğan Devlet Su İşlerini görevlendirmek suretiyle Van’ın su sorununu çözdü mü? Niye? Ben şuna inanıyorum. Van benim burada Kürt kardeşlerimi kimsenin susuz bırakmaya hakkı yok diyorduk ve su sorununu da Türk, Kürt ayrı etmeksizin çözdük” dedi.

"Son 20 yılda Van’a 38 milyar liralık yatırım yaptık"

“Hükümete geldiğimiz günden bu yana Van’a yeni projelerle, yeni yatırımlarla, hizmetlerle kalkındırmak için çalıştık, çabaladık” diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

“Bunu da önce Allah rızası için sonra ülkeye ve millete hizmet gayesiyle yaptık. Geçmişte nice hükümetler gelip geçti. Hangisi Van’ı bu seviyede eser ve hizmetlerle kalkındırdı. Hiçbiri. Yaşı yeterler bizzat kendileri, yetmeyenler büyüklerinden sorup öğrenerek, şu canım şehri 25, 30 ve 40 yıl önceki haliyle bugünü karşılaştırsınlar. Aklı, vicdanı, ahlakı olan herkes bu mukayesenin aradaki farkın asırlık olduğunu kabul edecektir. Bizim kuru lafla, istismarla, yalanla, iftira ile işimiz olmaz. Biz hep somut icraatla konuşuruz. Bugün de öyle yapacağız. Son 20 yılda Van’a 38 milyar liralık yatırım yaptık. Bütün bu adımları atarken Van depreminin gecesinde Erdoğan buradaydı. HDP neredeydi? ‘Ben Kürdüm diyenler neredeydi?’ Benim için Türk kardeşlerimle Kürt kardeşlerimin arasında herhangi bir fark yok. Çünkü biz yaratılanı Yaratan’dan ötürü seviyoruz. Ayarım yapamayız. Dün yapmadık, bugün yapmıyoruz, yarın da yapmayacağız. Çünkü Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’inde ‘biz sizi kavimlere ayırdık, birbirinizle iyi anlaşasınız’ diye. Türkmüş, Kürtmüş, Çerkezmiş, Arapmış, Lazmış asla, böyle bir ayrım yok. Biz herkesi Allah için seviyoruz. Yola böyle yürüyeceğiz. Bizim ölçümüzde ne var? Allah yine ne buyuruyor. ‘Muhakkak inanlar kardeştir’, dolayısıyla biz tüm inananlarla kardeşiz, ayrım yoktur. Bütün bu hizmetlerimizi bu anlayışla yapıyoruz.”

"Amacımız gölün etrafındaki kötü görüntüyü ortadan kaldırmaktır"

Van Gölü’ne ‘Van Denizi’ diyen Erdoğan, “Van Gölümüz, adaları, koyları, sahilleri mavi ve turkuaz rengiyle bütün dünyayı kendisine hayran bırakıyor. Van Gölü demiyoruz, Van Denizi. Bu güzelliği, Van Denizi’ni koruyarak daha da geliştirerek için çok daha kapsamlı bir projeyi hayata geçiriyoruz. Program kapsamında Van ve Bitlis’te atıksu arıtma tesislerini iyileştiriyoruz, yeni tesisler yapıyoruz. Merkezi ileri biyolojik arıtma tesisini hizmete aldık. Van Gölü dip tarama çalışmalarını da sürdürüyor. Kirlilik kaynaklarından biri olan göl kıyısındaki ahırların tamamını yıktık, sahil bandında olmayan ancak Van Gölü’nü kirleten ahırları da yıkıyoruz. Bu ahırları, kuracağımız tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesine taşıyacağız. Böylelikle hem gölü koruyacağız hem de bölgede hayvancılığın gelişimine hem de şehrimizin kalkınmasına katkı sunacağız. Yine Van Gölü etrafında taşkın kodu altında kalan bölgeler için rehabilitasyon çalışmaları başlatıyoruz. Amacımız gölün etrafındaki kötü görüntüyü ortadan kaldırmaktır. Van ve Bitlis belediyelerimizin, çevre temizlik araçları, kanalizasyon, atıksu arıtma tesisi ve içme suyu gibi alt yapı yatırımlarına 419 milyon lira finansman desteğinde bulunduk” ifadelerini kullandı.

"En kısa sürede 41 kilometrelik Van çevre yolunu hizmete açacağız"

Erdoğan, "Van çevre yolunun temelini de buradan yapacağımız canlı bağlantıyla yapıyoruz. Çok önceden hayata geçirecektik, önümüze çıkan sorunlardan dolayı bugüne kaldı. Tüm sorunları çözdük, en kısa sürede 41 kilometrelik Van çevre yolunu hizmete açacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Van-Kapıköy arasındaki demiryolunu da yenileyerek modernize ettik. Gemi inşaat tesisinde inşa ettiğimiz feribotları işletmeye aldık. Bugün Van’ı bir başka gördüm. Van’ı bugün coşkusu bir başka on binler bu meydanda, Rabbim bu coşkunuzu, güzelliğinizi eksik etmesin. Son 20 yılda Vanlı çiftçilerimize 2 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Sanayi ve teknolojide bir OSB ve bir teknokenti faaliyete geçirdik. Vanlı işverenlerimize 1,3 milyar lira tutarında prim desteği sağladık. Önümüzdeki dönemde Van’ı daha büyük eser ve hizmetlerle kavuşturmayı sağlayacağız. Toplam 4 milyar 175 milyon lirayı bulan eserleri resmen hizmete açıyoruz. Elimiz boş gelmedik. Van bunlara layık. Van’ı her alanda daha ileriye taşıyacak, iyi hizmetler verilmesini sağlayacak eserleri burada açıyoruz. Bu yatırımların şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

"Yeri geldiğinde gövdemizi namlulara siper ettik"

“2023’ten sonra da eser ve hizmet siyasetimizle devam edeceğiz” diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

“Dünyada Van ahirette iman. O kadar bu söz boşuna söylenmedi. Allah bu dünyada bizi Van’sız öteki dünyada da imansız bırakmasın. Gayemiz ışık doğudan yükselir anlayışıyla, aramızdaki kardeşlik hukukunu yerine getirmektir. Daha adil, daha huzurlu, daha güvenli bir ülkeye sahip olmak istiyor, bu uğurda mücadelemizi sürdürüyoruz. Birileri bölücülük naraları atarken, biz kardeşlik türkülerini bunun için söylüyoruz. Birileri anne ve babaların gözyaşlarını, çocuklarımızın canlarını, sizlerin sıkıntılarını kendi sapkın ideolojilerinin mezesi haline getirmeye uğraşırken, biz yaşatmanın peşinde olduk. Birileri terör örgütlerinin arkasına sığınarak demokrasi istismarı yaparken, biz sizlere annenizin ak sütü gibi helal olan, hak ve özgürlüklerinizi kazandırmanın mücadelesini verdik. Biz niçin Diyarbakır annelerinin yanında olduk? Kürt değil miydi? Batılı demokrasiden bahsedenler bir kere gelip ziyaret ettiler mi? Etmediler. Onların derdi başka, bizim bambaşka. 13-14 yaşındaki Diyarbakır annelerinin evlatlarını Kandil’e kaçıranlara bu işin hesabını soruyoruz, soracağız. Ve peyderpey bu yavrular gelmeye başladı. Birileri evlatlarınızı alıp dağa götürüp onların kanı üzerine kendi çocuklarına müreffeh bir gelecek kurarken, biz eğitimiyle sağlığıyla istihdamıyla onlara güzel bir gelecek kurmanın çabası içerisindeyiz. Birileri size bırakın hakkı, hukuku, refahı, yaşamayı bile çok görürken, biz ne dedik insanı yaşat ki devlet yaşasın. Yeri geldiğinde gövdemizi namlulara siper ettik. Birileri terörden, zulümden, kandan beslenirken, biz her vatandaşımız gibi Van’daki insanlarımızın en ileri demokrasi ve kalkınma atılımından nasibini almasını istedik. Diyarbakır’daki kardeşlerimize söyledik, sizlere de tekrarlamak istiyorum. Ağızlarını her açtıklarında, sizlerin kimliğinin istismarını yapanları gördüğünüz her yerde yakalarına yapışın ve yeniden silaha sarılarak çözüm sürecini bitirmenizi sizden kim istedi diye sorun. Bunlara insanlara sokaklara dökülme çağırısı yapıp, masumların kanını dökerek, ülkeyi karıştırmanızı sizden kim istedi diye sorun. Bakalım ne cevap verecekler. Biz her ne yapıyorsak sizlerle yaptık ve sizin için yaptık. Vesayete karşı, terör örgütlerine karşı, darbecilere kaşı verdiğimiz direniş sizler içindir. Eser ve hizmet siyasetimizin önüne çıkan engelleri aşmak için döktüğümüz ter sizin için"

Yapılan konuşmanın ardından Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na video konferansla canlı bağlanarak Van çevre yolunun temelini attıktan sonra toplu açılış için kurdele kesimi yaptı. Açılış kurdelesini sahneye aldığı üç kız çocukla yapan Erdoğan, çocuklarla da yakından ilgilendi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun da katıldığı törenin ardından Erdoğan, gençlerle buluşmak üzere Edremit ilçesinde Van Gölü kıyısında bulunan Van-Kocaeli Dostluk Parkı’na geçti.