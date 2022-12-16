Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi Kapasite Artış Tören’i alanına geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi Kapasite Artış Töreni için helikopter ile alana geldi.

Türkiye’nin, enerji arz güvenliği alanındaki dev yatırımları arasında bulunan tesisin kapasite artırma çalışmaları tamamlandı. Yeni kapasitesiyle kendi alanında, denizlerde Avrupa’nın en büyük depolama tesisi unvanının da sahibi olacak tesisin genişletilmiş fazı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla devreye alınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi Kapasite Artış Töreni için helikopter ile alana geldi.