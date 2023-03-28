Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeniden Refah Partisi’ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile görüştü.

Genel merkezde Fatih Erbakan tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyarette AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz eşlik etti. Görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü.

"Seçime kendi logomuz ve adaylarımızla gireceğiz"

Görüşme sonrası Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, gazetecilere açıklama yaptı. 14 Mayıs’ta seçime kendi logo ve listeleri ile gireceklerini, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı’nı destekleyeceklerini söyleyen Erbakan, 6’lı bir kaosa ülkeyi teslim etmemek adına milli ve kararlı bir eylemin içerisine girdiklerini ancak bununla birlikte prensiplerinden de taviz vermeyeceklerini belirtti.

Erbakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yıllar sonra ilk kez Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi’ne geldiğinin hatırlatılması üzerine, "Burası Refah Partimizin 80’li yılların sonundan itibaren genel merkez binası. Arkasından uzun yıllar milli görüş partilerine ev sahipliği yaptı. Milli görüş hareketiyle merhum liderimiz Erbakan hocamızla özdeşleşmiş bir bina. Burada her gelen misafirimizin duygulanması ve anılarının canlanması son derece doğal. Sayın Cumhurbaşkanımız ile de bu yönde bir sohbet oldu. ’Merhum Erbakan hocamızın makam odasında oturuyorsunuz’ dediler. Bina da zaten Erbakan hocamızın, milli görüşün kalesi diyebileceğimiz bir bina. Dolayısıyla böyle bir konuşma da oldu" açıklamasını yaptı.

"Milletimizin hayrına olan mutabık kaldığımız icraatların hayata geçirilmesinin takipçisi olma şeklinde bir planımız, yol haritamız var"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, seçim sonrasında hükümetin kurulma aşamasına yönelik bir işbirliğinin gündeme gelip gelmediği sorusuna da şöyle cevap verdi:

"Böyle bir durum söz konusu olmadı, konuşulmadı. Bizim hükümette yer alma gibi bir talebimiz, bakanlık, cumhurbaşkanı yardımcılığı gibi bir talebimiz olmadı. Şu andaki gidişatımız, güçlü bir şekilde Meclis’te olup, Meclis’teki grubumuzla, milletvekillerimizle bu milletimizin hayrına olan mutabık kaldığımız icraatların hayata geçirilmesinin takipçisi olma şeklinde bir planımız, yol haritamız var."