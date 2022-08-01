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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni yılın ilk aylarıyla birlikte enflasyonun düşüş trendine gireceğini umut ediyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni yılın ilk aylarıyla birlikte enflasyonun düşüş trendine gireceğini umut ediyoruz."

Politika 01.08.2022, 20:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni yılın ilk aylarıyla birlikte enflasyonun düşüş trendine gireceğini umut ediyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni yılın ilk aylarıyla birlikte enflasyonun düşüş trendine gireceğini umut ediyoruz."

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