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İbrahim Turgut: "Ayrıştırıcı, bölücü, kin, nefret kusan söylemler oldu mu Rizeli olarak sesimiz çıkar"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “ Yeni yerleşim yerlerini belirlerken bilim insanlarımızın, mühendislerin, mimarların, şehir planlayıcıların ve yöre insanının görüşlerine dikkat ediyoruz”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “ Yeni yerleşim yerlerini belirlerken bilim insanlarımızın, mühendislerin, mimarların, şehir planlayıcıların ve yöre insanının görüşlerine dikkat ediyoruz”
Politika 03.03.2023, 14:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “ Yeni yerleşim yerlerini belirlerken bilim insanlarımızın, mühendislerin, mimarların, şehir planlayıcıların ve yöre insanının görüşlerine dikkat ediyoruz”