banner611

banner610

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “ Yeni yerleşim yerlerini belirlerken bilim insanlarımızın, mühendislerin, mimarların, şehir planlayıcıların ve yöre insanının görüşlerine dikkat ediyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “ Yeni yerleşim yerlerini belirlerken bilim insanlarımızın, mühendislerin, mimarların, şehir planlayıcıların ve yöre insanının görüşlerine dikkat ediyoruz”

Politika 03.03.2023, 14:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “ Yeni yerleşim yerlerini belirlerken bilim insanlarımızın, mühendislerin, mimarların, şehir planlayıcıların ve yöre insanının görüşlerine dikkat ediyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “ Yeni yerleşim yerlerini belirlerken bilim insanlarımızın, mühendislerin, mimarların, şehir planlayıcıların ve yöre insanının görüşlerine dikkat ediyoruz”

Yorumlar (0)