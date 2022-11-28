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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni statüye göre kamudaki 520 bin sözleşmeli personelden 424 bini isteğe bağlı olarak kadroya geçebiliyor."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni statüye göre kamudaki 520 bin sözleşmeli personelden 424 bini isteğe bağlı olarak kadroya geçebiliyor."
Politika 28.11.2022, 21:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni statüye göre kamudaki 520 bin sözleşmeli personelden 424 bini isteğe bağlı olarak kadroya geçebiliyor."
- (Kamudaki sözleşmeli personel) 3 yılı dolmuş sözleşmeliler aday memurluğa hemen geçecektir"