Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni statüye göre kamudaki 520 bin sözleşmeli personelden 424 bini isteğe bağlı olarak kadroya geçebiliyor."

- (Kamudaki sözleşmeli personel) 3 yılı dolmuş sözleşmeliler aday memurluğa hemen geçecektir"