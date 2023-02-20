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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni konutları zemin kalitesine bakarak yapacağız. Güçlendirme diye bir mantıkla asla bu bölgede inşa çalışması yapmayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni konutları zemin kalitesine bakarak yapacağız. Güçlendirme diye bir mantıkla asla bu bölgede inşa çalışması yapmayacağız" dedi.

Politika 20.02.2023, 17:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni konutları zemin kalitesine bakarak yapacağız. Güçlendirme diye bir mantıkla asla bu bölgede inşa çalışması yapmayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni konutları zemin kalitesine bakarak yapacağız. Güçlendirme diye bir mantıkla asla bu bölgede inşa çalışması yapmayacağız" dedi.

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