Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Yeni bir Çernobil yaşamak istemiyoruz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile düzenlediği ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, Zaporijya Nükleer Santrali’ndeki duruma değinerek, “Yeni bir Çernobil yaşamak istemiyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Ukrayna’nın Lviv kentinde bulunan tarihi Potocki Sarayı’nda gerçekleştirdiği üçlü zirve yaklaşık 40 dakika sürdü. Basına kapalı gerçekleşen üçlü zirvenin ardından Zelenskiy ve Guterres ile ortak basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, Zelenskiy’nin davetine icabetle Lviv’de bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti. Zelenskiy ile gerçekleştirdikleri ikili görüşmede, ülkeler arasındaki stratejik ortaklık düzeyindeki ilişkileri tüm boyutlarıyla değerlendirdiklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İş birliğimizi, dayanışmamızı mevcut şartlar altında ilerletme imkanlarını ele aldık. Tabii yaklaşık altı aydır devam eden savaş, görüşmelerimizin ana konusunu teşkil etti. Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine desteğimizi bu vesileyle bir kez daha vurguladım" ifadelerini kullandı.

“Yeni bir Çernobil yaşamak istemiyoruz”

Yaşanan can kayıplarından duyduğu derin üzüntüyü bir kez daha ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün gece Harkov’da bir yurda yönelik gerçekleştirilen 9 sivilin öldüğü, 35 kişinin yaralandığı füze saldırısı için de ülkemiz ve milletimiz adına taziyelerimi ilettim. Zaporijya Nükleer Santrali etrafında devam eden çatışmalardan duyduğumuz endişeyi dile getirdik. Yeni bir Çernobil yaşamak istemiyoruz. Türkiye olarak bir taraftan çatışmaların diplomatik çözümle sona ermesi için çaba harcarken diğer taraftan da Ukraynalı dostlarımızın yanında olduk, olmaya devam ediyoruz” dedi.

Türkiye’den Ukrayna’ya 98 tırlık insani yardım gönderildi

Türkiye’nin savaşın başından bu yana Ukrayna halkının acil insani ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 98 tırlık insani yardım malzemesi gönderdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “325 bine yakın Ukraynalıya geçici olarak ülkemizde ev sahipliği yaptık. Ukrayna’daki şartlar normale dönünceye kadar misafir etmek üzere bin 99 yetim ve 408 refakatçisinden oluşan toplam bin 507 kişiyi ülkemizde kabul ettik. Görüşmemizde, savaşın Ukrayna’da neden olduğu fiziki yıkımın boyutlarını da ele aldık. Bugüne kadar olduğu gibi Ukrayna’nın yeniden imarı için gereken desteği vereceğimizi Sayın Zelenskiy ile paylaştım" dedi.

"İstanbul Mutabakatı’nın olumlu yansımalarını tüm dünya hissetmeye başladı”

BM Genel Sekreteri Gutarres’in de katılımıyla gerçekleştirdikleri üçlü görüşmenin odak noktasını, savaşın ne şekilde nihayete erdirilebileceğinin oluşturduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Malumunuz bundan daha bir ay önce Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Rusya ve Türkiye olarak tarihi nitelikte bir ortak çalışma örneğini sergiledik. Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden güvenli şekilde dünya piyasalarına ihracını mümkün kılan İstanbul Mutabakatı’nın olumlu yansımalarını sadece Ukrayna değil, tüm dünya hissetmeye başladı" dedi.

"Ağustos’tan bu yana yaklaşık 625 bin ton Ukrayna tahılı dünya pazarına ulaştırıldı"

Mutabakatın uygulamaya konulduğu 1 Ağustos’tan bu yana toplam 25 gemi ve yaklaşık 625 bin ton Ukrayna tahılının dünya pazarına ulaştırıldığını anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugünkü temaslarınızda mevcut mekanizmanın faaliyetlerini artırarak sürdürmesi için atılabilecek adımlar üzerinde durduk. Üçlü görüşmemizde ayrıca İstanbul Mutabakatı’nın oluşturduğu müspet havanın kalıcı barışa tahvil edilmesi imkânlarını değerlendirdik. Diplomatik sürecin canlandırılması için uluslararası toplumun daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğine özellikle işaret ettik” dedi.

“Şahsen savaşın en nihayetinde müzakere masasında sonuçlanacağına olan inancımı muhafaza ediyorum”

“Şahsen savaşın en nihayetinde müzakere masasında sonuçlanacağına olan inancımı muhafaza ediyorum” ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Esasen Sayın Zelenskiy ve Guterres de bu hususta aynı fikirdeler. Tüm mesele, müzakere masasına giden en kısa ve adil yolu tespit etmektir. Mart ayında İstanbul’da şekillenen parametreler üzerinden müzakerelerin canlandırılmasının imkan dahilinde olduğuna inanıyorum. Bu hedefe yönelik olarak her türlü desteği vermeye tekrar kolaylaştırıcı veya arabulucu rolünü oynamaya hazırız” dedi.

Görüşmede Ukrayna-Rusya arasındaki esir takası da ele alındı

Görüşmede esir takasını da ele aldıklarını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tabii görüşmemizde savaş esirlerinin mübadelesi konusunu ve bu konudaki girişimlerimizi ele aldık, bu konuyu önemsediğimizi de ayrıca ifade etmek istiyorum. İnanıyorum ki şu anda burayı takip edenler, ’Acaba bu esirlerin mübadelesi ne oldu?’ sorusunu da cevaplamaya çalışıyor. Bu konuyla ilgili olarak Sayın Putin ile Rusya tarafıyla da bugünkü bütün görüşmelerimizin neticesini değerlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Lviv’e seyahati konusunda tüm kolaylıkları gösteren Ukrayna ve Polonya makamlarına bir kez daha teşekkür etti. Zelenskiy’nin daveti üzerine Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana ilk kez Ukrayna’yı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile en son 3 Şubat yüz yüze görüşmüştü.

Türkiye ve Ukrayna arasında Altyapı İyileştirmeye İlişkin Mutabakat Zaptı imzalandı

Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ukrayna’nın savaş sonrası yeniden inşası için Altyapı İyileştirmeye İlişkin Mutabakat Zaptı imzaladı.

"Türkiye bizim stratejik müttefikimiz"

Erdoğan’ın önemli ziyaretine ve Türkiye’nin desteğine ilişkin açıklama yapan Kubrakov, "Türkiye bizim stratejik müttefikimizdir. Türk ortaklarımıza, Rusya tarafından tahrip edilen altyapının yeniden inşa edilmesinde işbirliği yapma istekleri için minnettarız. Türkiye, özellikle Zaporijya ve Kremenchuk köprüleri başta olmak üzere yol ve köprülerin yapımında geniş deneyime sahip. Türkiye güvenilir bir ortak olarak kendini kanıtlamıştır. Bu nedenle yeniden yapılanma çalışmalarının pratik sonuçlarını kısa sürede bekliyoruz" dedi.

İlk proje belirlendi

Ukrayna Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, "Özel projeler dışında Türk devletinin danışmanlık ve teknik yardım sağlaması öngörülmektedir" denildi. Açıklamada ayrıca, Ukrayna ve Türkiye’nin Ukrayna’nın yeniden inşa edilmesi için ortak bir grup oluşturulacağı aktarıldı. Hayata geçirilmesi beklenen ilk projenin ise, Bucha ve Irpin’i Kiev bölgesindeki Romanivka köyüne bağlayan bir köprü olması planlanıyor.