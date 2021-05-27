Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Yeni anayasa çalışmamızı geniş bir uzlaşmayla Meclis’te kabul ettirip milletimizin takdirine sunarsak çok çok güzel olacak”

‘Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda düzenlenen AK Parti 146. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin açıklama yaparak, “MHP kendi taslağını bize sundu. Bizim çalışmamız da bitti. İnşallah yılsonuna doğru ortak bir metin haline dönüştürmenin yollarını arayacağız. Geniş bir uzlaşmayla Meclis’te kabul ettirip milletimizin takdirine sunarsak çok çok güzel olacak” dedi. Son yıllarda petrol ve doğalgaz aramacılığında önemli bir ivme yakalandığının müjdesini veren Erdoğan, “Sadece son bir ayda 3 yeni kuyuda petrol keşfettik” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Mayıs 1960 darbesinin 61. Yıl dönümünde ‘Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda düzenlenen AK Parti 146. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katıldı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye’ye siyasi, sosyal ve ekonomik bakımdan ağır bedeller ödeten darbeler silsilesinin ilki olan 1960 darbesi aradan geçen 60 seneye rağmen milletimizin kalbinde hala kanayan bir yaradır. Sadece darbeciler ve muhtıracılar değil, onları teşvik eden, tahrik eden, onlarla kol kola yürüyen siyasetçi profili de aynı şekilde varlığını sürdürmektedir” dedi.

Erdoğan, “Biz, ölümü korkutanlardan olacağız ve bu yola da böyle devam edeceğiz. CHP temsilcileri darbe güzellemesi yaparken, her yakalandıklarında ise ’yapay gündem’ diyerek işin içinden sıyrılmaya kalkmışlardır. Ama şunu bilmiyorlardı. Biz bu yola çıkarken kefenimizi giyerek çıktık. Milletin değerlerine husumet, demokrasiye ve milli iradeye güvensizlik, darbecilik, ülke düşmanlarıyla kol kola yürüme hastalığı CHP yöneticilerinin adeta genlerine işlemiştir. Darbeciler ve onların cesaret kaynağı olan darbeci siyasi zihniyetler kendi hırsları uğruna ülkeyi ateşe vermekten, Türkiye’nin demokrasisini ve kalkınmasını baltalamaktan da çekinmemişlerdir” diye konuştu.

“Yeni anayasa çalışmamız bitti”

Yeni anayasa çalışmalarına ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tarihimizin en büyük yönetim reformlarından biri olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile önemli bir adım attık. Yeni anayasa ile bu adımı kalıcı hale getireceğiz. Cumhur İttifakı’ndaki ortağımız MHP, Büyük Birlik Partisi hepsi bu çalışmayı sürdürüyor. MHP’den bu çalışmayla ilgili neticeyi sayın Genel Başkan’dan aldım. MHP kendi taslağını bize sunmuş oldu. Diğer partilerin de bu yönde hazırlıkları olduğunu biliyoruz. Bizim çalışmamız da bitti. Kendilerine sunacağız. İnşallah yıl sonuna doğru ortak bir metin haline dönüştürmenin yollarını arayacağız. Geniş bir uzlaşmayla Meclis’te kabul ettirip milletimizin takdirine sunarsak çok çok güzel olacak. Amacımız Meclis’teki tüm partilerin yeni ve sivil anayasa çalışmalarına yapıcı, etkin ve samimi destek vermeleridir. Uzlaşma zemini oluşmazsa Cumhur ittifakı olarak bizi destekleyen diğer partilerle kendi hazırlığımızı milletimizin takdirine sunmakta kararlıyız” ifadelerini kullandı.

“CHP’ye hak ettiği dersi veren milletimiz, 2023’te aynı iradeyi ortaya koyacaktır”

Erdoğan, “CHP yönetimlerinin en başından beri bize karşı yürüttükleri muhalefet üslubuna bakın, hiçbirinde eser ve hizmet siyasetine rastlayamazsınız. CHP Genel Başkanı’nın ‘Millet ittifakı’ diye adlandırılan oluşumu kimi gizli kimi açık ortaklarıyla bir arada tutmak için nasıl kirli pazarlıklar içinde kıvrandığını, şimdiden bölücü terör örgütünün uzantılarıyla nasıl bakanlık pazarlığına tutuştuğunu sizler de görüyorsunuz. Geçmişte kartvizitle memur alındığından sözlü talimatla ihale verildiğine kadar nice yalanı sıralamışlar. Son dönemde yalan ve iftira konusunda vitesi yükselttiler. Bugüne kadar girdiği her seçimde CHP’ye hak ettiği dersi veren milletimiz, inşallah 2023’te bir kez daha aynı iradeyi ortaya koyacaktır” dedi. Türkiye’nin yerli ve milli ne kadar projesi varsa hepsinin de hedefe konularak saldırıya maruz bırakıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İnşallah ekonomide bu yılla birlikte ciddi bir toparlanma bekliyoruz” dedi.

“Son 1 ayda 3 yeni kuyuda petrol keşfettik”

Son yıllarda petrol ve doğalgaz aramacılığında önemli bir ivme yakalandığının müjdesini veren Erdoğan, "Karadeniz’de bulduğumuz 405 milyar metreküplük doğalgazın ardından kara alanında sürdürdüğümüz çalışmaların da sonuçlarını almaya başladık. Açılan yeni kuyular yanında daha önce ‘petrol yok’ diyerek üzerine beton dökülen kuyulardan da petrol üretmeye başladık. Sadece son bir ayda 3 yeni kuyuda petrol keşfettik. Türkiye petrollerinin 2021 yılı yurt içi günlük üretim ortalaması son 3 keşfimizle birlikte 61 bin varilin üzerine çıkmıştır. Doğalgazın vatandaşların hizmetine sunulması için şebeke genişletme çalışmalarını da sürdürüyoruz. Doğalgaz abone sayımızı 17 milyona çıkardık” şeklinde konuştu. Konuşmasının devamında Adnan Menderes ve arkadaşlarına Allah’tan rahmet dilediğini söyleyen Erdoğan, Taksim Camii’nin yarın Cuma namazıyla birlikte açılışının yapılacağını hatırlattı.