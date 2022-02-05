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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Yatırım tutarı 1 milyar 150 milyon lira olan bu proje sayesinde 40 dakika süren Zonguldak-Kilimli arasındaki ulaşım 5 dakikaya düşecek"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak – Kilimli Yolu Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünelleri ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu.
Politika 05.02.2022, 15:10
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak – Kilimli Yolu Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünelleri ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu.