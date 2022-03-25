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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yatırım bedeli 1 milyar 200 milyon. Yıllık 2 milyon yolcu kapasitesi var. Çok uzun yıllar boyunca ihtiyacı karşılayacaktır. Yeni havalimanımızın herkese hayırlı olmasını diliyorum"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı’nda Tokat Havalimanı ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı.
Politika 25.03.2022, 17:32
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı’nda Tokat Havalimanı ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı.