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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Yatay mimariden taviz vermeyeceğiz. TOKİ’nin inşa edeceği konutlar zemin artı 3 ya da 4 katlı daireler, 3+1 şeklinde olacak”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi’nde Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Toplantısı’nda konuştu.

Politika 03.03.2023, 14:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Yatay mimariden taviz vermeyeceğiz. TOKİ’nin inşa edeceği konutlar zemin artı 3 ya da 4 katlı daireler, 3+1 şeklinde olacak”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi’nde Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Toplantısı’nda konuştu.

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