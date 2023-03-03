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İbrahim Turgut: "Ayrıştırıcı, bölücü, kin, nefret kusan söylemler oldu mu Rizeli olarak sesimiz çıkar"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yatay mimariden taviz vermeyeceğiz. TOKİ’nin inşa edeceği konutlar zemin artı 3 ya da 4 katlı daireler, 3+1 şeklinde olacak” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yatay mimariden taviz vermeyeceğiz. TOKİ’nin inşa edeceği konutlar zemin artı 3 ya da 4 katlı daireler, 3+1 şeklinde olacak” dedi.
Politika 03.03.2023, 14:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yatay mimariden taviz vermeyeceğiz. TOKİ’nin inşa edeceği konutlar zemin artı 3 ya da 4 katlı daireler, 3+1 şeklinde olacak” dedi.