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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu: “Dövizde yaşanan düşüş sebebiyle akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren yapılacak artışlar, sektörümüzün desteği ile durdurulmuştur.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yastık altındaki 280 milyar dolar değere sahip 5 bin ton altının ekonomiye kazandırılması için yeni araçlar geliştirilecek."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yastık altındaki 280 milyar dolar değere sahip 5 bin ton altının ekonomiye kazandırılması için yeni araçlar geliştirilecek."
Politika 20.12.2021, 20:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yastık altındaki 280 milyar dolar değere sahip 5 bin ton altının ekonomiye kazandırılması için yeni araçlar geliştirilecek."