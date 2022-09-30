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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaşanan her küresel kriz bizim yaklaşımımızın ne kadar doğru olduğunu teyit etmiştir. Kendi özgün ekonomi modelimizi oluşturduk" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaşanan her küresel kriz bizim yaklaşımımızın ne kadar doğru olduğunu teyit etmiştir. Kendi özgün ekonomi modelimizi oluşturduk" dedi.
Politika 30.09.2022, 11:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaşanan her küresel kriz bizim yaklaşımımızın ne kadar doğru olduğunu teyit etmiştir. Kendi özgün ekonomi modelimizi oluşturduk" dedi.