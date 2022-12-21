Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Yasak kararını akılalmaz bir sevinçle kucaklaşarak ’çak’ yaparak bayram havasıyla kutlayanları mı ararsınız, bu konuda yapılan mitingi sosyal medyadan duyduğunu söyleyen genel başkanlar mı ararsınız, daha bitmemiş bir yargı kararı üzerinden siyasi mühendislik yapanlar mı arasınız, yine hakimlere hakaret gibi bireysel bir suçla ilgili yargılamayı ülkemizin siyasetini yönlendirmek için kullanan yabancılar mı ararsınız?”