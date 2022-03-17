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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaşadığımız geçiş sürecinin bedelleridir. Durmuyoruz, yatırımları yaparken özellikle zaman oluyor"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katıldı. Toplantıda döviz kurundaki, faizlerdeki ve enflasyondaki dalgalanmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.
Politika 17.03.2022, 15:05
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katıldı. Toplantıda döviz kurundaki, faizlerdeki ve enflasyondaki dalgalanmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.