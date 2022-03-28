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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Rusya-Ukrayna krizinde ülkemizi savaşın tarafı yapmak için çalışanların bizim kurduğumuz barış köprüsünü yürekleri daralarak izlediklerini biliyoruz.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Yarınki müzakere toplantısı öncesinde Ukrayna ve Rus heyetleri ile görüşeceğiz.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Yarınki müzakere toplantısı öncesinde Ukrayna ve Rus heyetleri ile görüşeceğiz.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Yarınki müzakere toplantısı öncesinde Ukrayna ve Rus heyetleri ile görüşeceğiz.”
Politika 28.03.2022, 19:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Yarınki müzakere toplantısı öncesinde Ukrayna ve Rus heyetleri ile görüşeceğiz.”