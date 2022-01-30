Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yarın bunlar ülkenin başına geçseler batıdan talimat alacaklar"

- Cumhurbaşkanı Erdoğan toplu açılış töreninde konuştu

- "CHP terör örgütüyle yan yana"

- "Bölücü terör örgütünün siyasi uzantısı olan partiyi dahi ülkenin yönetimine ortak etme hevesine kapıldılar. Belediyelerinde bunu zaten yaptılar. En kritik yerleri PKK’sından FETÖ’süne kadar terör örgütleriyle irtibatlı kişilere altın tepside belediye makamında iş verdiler"

"44 bin işçiyi belediyeden atıp onların yerine teröristleri doldurdular"