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Cumhurbaşkanı Erdoğan: ”Yarın asgari ücret konusunu bugün bakanımla görüşme yapmak suretiyle yoluna koymuş olacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ”Yarın asgari ücret konusunu bugün bakanımla görüşme yapmak suretiyle yoluna koymuş olacağız."

Politika 21.12.2022, 12:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ”Yarın asgari ücret konusunu bugün bakanımla görüşme yapmak suretiyle yoluna koymuş olacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ”Yarın asgari ücret konusunu bugün bakanımla görüşme yapmak suretiyle yoluna koymuş olacağız."

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