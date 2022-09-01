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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay’da düzenlenecek 2022-2023 Adli Yıl açılış programında konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay’da düzenlenecek 2022-2023 Adli Yıl açılış programında konuştu
Politika 01.09.2022, 15:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay’da düzenlenecek 2022-2023 Adli Yıl açılış programında konuştu
- Cumhurbaşkanı Erdoğan:
-"Birileri, maalesef, ülkemizin adalet sistemini nerelerle bağlantılı oldukları az çok tahmin edilen suç çetelerinin kirli oyunlarına kurban etmek için var gücüyle uğraşıyor. Karşımıza çıkan kim olursa olsun böyle bir rezilliğe asla izin vermeyeceğiz"
-" AİHM ile ilgili yapılan değerlendirmeler konusunda açık ve net söylüyorum; AİHM kararlarından adil değildir, siyasidir. Konu Türkiye olunca siyasi karar verir ama öbür tarafta Fransa Almanya olunca orada da maalesef ters kararlar verir"
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