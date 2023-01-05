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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yargıtay Başsavcılığı tarafından açıklanan kayıtlara göre 2023 yılına 11 milyon 241 bin üyeyle girdik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yargıtay Başsavcılığı tarafından açıklanan kayıtlara göre 2023 yılına 11 milyon 241 bin üyeyle girdik"

Politika 05.01.2023, 15:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yargıtay Başsavcılığı tarafından açıklanan kayıtlara göre 2023 yılına 11 milyon 241 bin üyeyle girdik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yargıtay Başsavcılığı tarafından açıklanan kayıtlara göre 2023 yılına 11 milyon 241 bin üyeyle girdik"

- (Suriye açıklaması) Türkiye olarak bakanlarımızın bir araya gelişleriyle bir süreç başlattık. Ardından Dışişleri Bakanlarımızı bir araya getireceğiz. Gelişmelere bakarak liderler olarak bir araya geleceğiz"

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