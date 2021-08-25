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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Başkanı Akarca ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin’i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin’i kabul etti.

Politika 25.08.2021, 00:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Başkanı Akarca ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin’i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin’i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabulde, Yargıtay Başkanı Akarca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Yargıtay yeni hizmet binası ve 2021-2022 adli yıl açılış töreni davetiyesini takdim etti.

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