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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yalova’daki utanç tablosunun müsebbipleri konusunda gerekenler yapılmazsa yine söylüyorum demokrasinin temel kurallarından olan güçler ayrılığı ilkesi derin bir yara almış olacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yalova’daki utanç tablosunun müsebbipleri konusunda gerekenler yapılmazsa yine söylüyorum demokrasinin temel kurallarından olan güçler ayrılığı ilkesi derin bir yara almış olacak."

Politika 02.11.2022, 12:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yalova’daki utanç tablosunun müsebbipleri konusunda gerekenler yapılmazsa yine söylüyorum demokrasinin temel kurallarından olan güçler ayrılığı ilkesi derin bir yara almış olacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yalova’daki utanç tablosunun müsebbipleri konusunda gerekenler yapılmazsa yine söylüyorum demokrasinin temel kurallarından olan güçler ayrılığı ilkesi derin bir yara almış olacak."

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