Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel ekonomik krizin sebep olduğu hayat pahalılığı ile mücadele ana önceliğimiz olmayı sürdürüyor."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye merhum Menderes’ten itibaren başrolünü CHP’nin oynadığı bu kirli senaryoları pek çok kez görmüş, tecrübe etmiştir. Ülkemize telafisi mümkün olmayan ağır bedeller ödeten, tüm darbelerin kargaşa ve kaos ortamının hazırla
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yalova’daki utanç tablosunun müsebbipleri konusunda gerekenler yapılmazsa yine söylüyorum demokrasinin temel kurallarından olan güçler ayrılığı ilkesi derin bir yara almış olacak."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yalova’daki utanç tablosunun müsebbipleri konusunda gerekenler yapılmazsa yine söylüyorum demokrasinin temel kurallarından olan güçler ayrılığı ilkesi derin bir yara almış olacak."
Politika 02.11.2022, 12:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yalova’daki utanç tablosunun müsebbipleri konusunda gerekenler yapılmazsa yine söylüyorum demokrasinin temel kurallarından olan güçler ayrılığı ilkesi derin bir yara almış olacak."