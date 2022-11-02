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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yakında zillet ittifakı dağılacak. Onların ömrü uzun değil. Renkleri bir defa çok değişken. Seçim meydanında birinin söylediğini öbürü reddedecek."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yakında zillet ittifakı dağılacak. Onların ömrü uzun değil. Renkleri bir defa çok değişken. Seçim meydanında birinin söylediğini öbürü reddedecek."
Politika 02.11.2022, 22:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yakında zillet ittifakı dağılacak. Onların ömrü uzun değil. Renkleri bir defa çok değişken. Seçim meydanında birinin söylediğini öbürü reddedecek."