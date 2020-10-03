Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ya temizlenir ya da biz gider kendimiz temizleriz'

Hatay'da Tahtaköprü, Reyhanlı ve Büyükkaraçay barajlarının, Afrin Çayı Davutlar Regülatörü ve Derivasyon Kanalı ile Hatay İçmesuyu Arıtma Tesisleri'nin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yönetimi ile katıldığı törenle açıldı. Erdoğan, “Suriye'de halen var olan terör bölgeleri ya bize söz verildiği şekilde temizlenir ya da biz gider kendimiz temizleriz. Kendi halkına ve devletine husumeti ana gayesi haline getirmiş bir kesim var. Hiç kimse kusura bakmasın, bu ülke ve millete husumet besleyenleri rahatsız etmeye devam edeceğiz” dedi.

“Halkımızla el ele vererek Hatay'ı geliştirmeye devam edeceğiz”

Video konferans yöntemiyle törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Reyhanlı Barajı'nın Amik ovası için önemli bir yatırım olduğunu belirterek, “Bu sulama alanının büyüklüğü Hatay'daki tarım arazilerinin 4'te 1'ine tekabül ediyor. Reyhanlı Barajı sayesinde Amik ovasında büyük ölçüde afetin önüne geçilmiş olacaktır. Barajın 480 milyon metreküpü bulan su depolama hacmi 7 baraja tekabül ediyor. İnşallah bu barajımızın hizmete girmesiyle Amik ovası afetlerle değil, bereketiyle gündeme gelecektir. Afrin Çayının suyunu baraja aktaracak ülkemizin en uzun regülatörü de bu barajın parçasıdır. Barajın sulama alanının 109 bin dekardan 453 bin dekara çıkartmış olduk. Bu projenin sulama da ülkemize katkısı çoktur. Bu kapasite artışı sayesinde bölgede 31 bin kişiye ilave istihdam sağlayacaktır. Sulama projesinin ilk kısmını yatırım programlarına aldık. Büyük Karaçay barajından sağlanan suları arıtma tesisinden geçirerek Hataylıların hizmetine sunuyoruz. Hatay'ı suyun bereketine kavuşturuyoruz. Son 18 yılda bu çerçevede Hatay'a 3 milyar liraya varan yatırımla birçok eser inşa ettik. İnşallah şehrimize yapacağımız daha çok altyapı yatırımlarımız var. Halkımızla el ele vererek Hatay'ı geliştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

“Mazlumların yanında yer alırken kendi geleceğimizi de şekillendiriyoruz”

18 yılda birçok eserle Türkiye'yi buluşturduklarını vurgulayan Erdoğan, “Bugün Türkiye dünyadaki kriz merkezlerinin tam göbeğinde yer almasına rağmen her alandaki güçlü alt yapısına borçludur. Geçtiğimiz 18 yılın her günü ülkemize ve milletimize eserle buluşturduk. Biz 18 yılda, Cumhuriyet tarihinde yapılan tüm yatırımlardan 10 katı fazlasını yaptık. Korona virüs salgınının etkisiyle yeniden şekillenen dünya düzeninde ülkemizin hak ettiği yeri alması için gece, gündüz çalışıyoruz. Mazlumların yanında yer alırken kendi geleceğimizi de şekillendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

“Biz Suriye güvende olmadan Hatay ve diğer sınırlarımızın da güvende olmayacağını biliyoruz”

Hatay'ın Suriye meselesinde en çok bedel ödeyen kent olduğunu da hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hatay, Suriye meselesinde en çok bedel ödemiş şehirlerin başında geliyor. Son 4 yılda gerçekleştiğimiz harekatlarımız buradaki kardeşlerimize vefa gereğiydi. Suriyeli kardeşlerimizin yalnız olmadığını gösterdik. Biz Suriye güvende olmadan Hatay ve diğer sınırlarımızın da güvende olmayacağını biliyoruz. Diğer sınırlarımızda da güven hakim olana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

“İdlip'te tekrar insanlık dramı yaşanmasına müsaade etmeyeceğiz”

Suriye'deki teröristlerin söz verildiği şekilde temizlenmesi gerektiğini aksi takdirde Türkiye'nin gereğini yapacağını belirten Erdoğan, “Terör örgütlerine ve onları kullanan güçlere ses çıkartmayanlar bizi yolumuzdan döndürememiştir. Suriye'de halen var olan terör bölgeleri ya bize söz verildiği şekilde temizlenir ya da biz gider kendimiz temizleriz. İdlip'te tekrar insanlık dramı yaşanmasına müsaade etmeyeceğiz. Suriye'deki meselelerin çözümünde tercihimiz barıştır. Türkiye'nin en büyük zenginlik ve gücünden biri de farklı köken, inanç ve mezhep sahibi vatandaşlarını birleştirme başarısıdır” şeklinde konuştu.

“Bu millete husumet besleyenleri rahatsız etmeye devam edeceğiz”

Türkiye için yapacak çok şey olduğunu da sözlerine ekleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdopan, “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da tüm gücümüz ve imkanlarımızla hayata geçirmeye çalıştığımız bu hedeflere sahip çıkmayan kimse olamaz diye düşünüyoruz ama ülkemizde bir kesim var. Kendi halkına ve devletine husumeti ana gayesi haline getirmiş bir kesim var. Bembeyaz bir örtü üzerindeki küçük kara nokta gibi olan bu kesimler rahatsızlık vermektedir. Hiç kimse kusura bakmasın, bu ülke ve millete husumet besleyenleri rahatsız etmeye devam edeceğiz. Bu baraj açılışı bile onları rahatsız ediyor. 2023 hedefleri için daha çok atacak adımımız var” diye konuştu.

“Tarımsal hasıla yüzde 45'lik artışla 275 milyar liraya çıktı”

Açılış törenine katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de Reyhanlı Barajı ve Sulamalarının bölgenin en önemli, en büyük ve hasretle beklenen tarımsal sulama projesi olduğunu belirterek, “Toplamda 1,3 milyar lira maliyeti bulunan Hatay Reyhanlı Barajımız ile DSİ Hatay yatırımlarımız 900 milyon metreküp suyu depolayacak, Hatay'ın sulanabilir arazisinin yarısına sulama suyu temin edecek, 500 bin vatandaşımızın içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan mega yatırımlardır. Büyük bölümünü Cumhurbaşkanlığı Sisteminin hızlı ve etkin yapısı sayesinde tamamladığımız, yeşilin bozkıra karşı verdiği mücadelenin başarılı bir hikâyesini yazdığımız bu yatırımlarımız; inşallah bu kadim toprakların suya hasretini bitirecek. Son 2 yılda da, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin getirdiği işbirliği ve güç birliği sayesinde, ülkemizin tarımsal hasılası yüzde 45'lik artışla 275 milyar liraya çıktı” diye konuştu.

“Cumhuriyetin ilk 70 yılında yapılan baraj sayısının tam 2 kat”

Türkiye'nin Avrupa'da lider olduğunu söyleyen Bakan Pakdemirli, “Dolayısıyla ülkemiz, Avrupa'da lider olup, dünyada ilk 10 ülke arasındaki yerini korudu. Su, Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bizim de, bütün politikalarımızı belirleyen en önemli öznedir. Bir damla suyumuzun dahi boşa akmaması ve su kaynaklarımızın değerlendirilmesi adına, son 18 yılda, tam 585 adet baraj inşa ederek suyun gücünü milletle buluşturduk. Bu oran, cumhuriyetin ilk 70 yılında yapılan baraj sayısının tam 2 katıdır. Son 2 yılda da 68 baraj, 45 gölet ve bent, 34 adet içme suyu tesisi, 42 adet HES, 367 adet taşkın tesisini tamamladık. Bu tesislerle toplam 605 milyon metreküp su depoladık. 1 milyon 600 bin dekar araziye sulama suyu verdik, 505 milyon metreküp içme suyu temin ettik, 4 milyar kWh hidroelektrik enerji ürettik, ve 13 milyon dekar alanın da toplulaştırma tescilini sağladık” dedi.

“10 Salda Gölü kadar büyük bir alanı sulayacak”

Afrin Çayı'ndan yıllık 21 milyon metreküp suyu Reyhanlı Barajı'na aktaracak olan; Davutlar Regülatörü ve İletim Kanalı Projesi' ile ilgili de bilgi veren Pakdemirli, daha sonra şunları söyledi:

“Bu regülatör, Afrin Çayı kaynaklı taşkınların önlenebilmesine katkı sunacaktır. Saniyede bin 534 metreküp akan su ile, Türkiye'nin en yüksek kapasiteli iletim kanalı olan Davutlar İletim Kanalı da, orta büyüklükteki bir göleti 3 dakikada dolduracak hacme sahip bir kanaldır. 1977 yılında işletmeye alınan Tahtaköprü Barajı'nın gövdesi, çalışmalarımız neticesinde 9 metre yükseltilmiştir. Barajın depolama hacmi ise 200 milyon metreküp'den, 454 milyon metreküpe çıkarılmıştır. Böylece mevcut durumda 109 bin 500 dekar tarım arazisini sulayan barajın sulama alanının 453 bin 420 dekara çıkarılması hedeflenmiştir. Bu da demektir ki, Tahtaköprü Barajı eskiden 2,5 Salda Gölü büyüklüğünde bir alanı suluyorken bugünden sonra baraj, 10 Salda Gölü kadar büyük bir alanı sulayacaktır. Bu durumda, Tahtaköprü Barajı Yükseltmesi ve Reyhanlı Barajı'nın sulayacağı alan 1 milyon dekardan fazla olup, bu alan, Hatay'ın toplam tarım alanlarının yarısının sulanması demektir.”

Konuşmaların ardından 9271 metre ile Türkiye'nin en uzun kretine sahip barajı olacak 'Hatay Reyhanlı Barajı'nın, "Afrin Çayı Davutlar Regülatörü ve Derivasyon Kanalı", "Tahtaköprü Barajı Yükseltilmesi" ve "Hatay-İçmesuyu Arıtma Tesisi" projelerinin açılışı gerçekleştirildi. 10 Ocak'tan bu yana su tutmaya başlayan Reyhanlı Barajı'nın tüm ünitelerinin tamamlanmasıyla ülke ekonomisine 450 milyon lira katkı sağlaması bekleniyor. Davutlar Regülatörü ve İletim Kanalı'yla saniyede bin 534 ton su Afrin Çayı'ndan alınarak baraj sahasına aktarılmakta. Yazın 585 bin 160 dekar alan sulanabilecek, kışın ise binlerce dekar arazi taşkından korunacak.

Yeni 'Kuş cenneti' olma adayı

Reyhanlı Barajı'nın tamamlanmasıyla birlikte Amik Gölü'nün boyutlarına yakın büyüklükte bir sulak alan da oluşmakta. Bunun sonucunda göçmen kuşlar için ideal bir dinlenme, beslenme ve üreme alanı oluşmaya başladı. Bu da Reyhanlı Barajı'nın bu bölgelerini yeni kuş cennetine dönüştürecek