Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vietnam Cumhurbaşkanı Yardımcısı Vo Thi Anh Xuan ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Astana’da Vietnam Cumhurbaşkanı Yardımcısı Vo Thi Anh Xuan ile görüştü.
Politika 13.10.2022, 12:33
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Astana’da Vietnam Cumhurbaşkanı Yardımcısı Vo Thi Anh Xuan ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 6. Zirvesi çerçevesinde Kazakistan’ın başkenti Astana’da temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin düzenlendiği Bağımsızlık Sarayı’nda Vietnam Cumhurbaşkanı Yardımcısı Vo Thi Anh Xuan ile bir araya geldi.