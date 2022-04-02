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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vicdansızlık yaparak milletin geçimine göz dikenlere acımayacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vicdansızlık yaparak milletin geçimine göz dikenlere acımayacağız"

Politika 02.04.2022, 17:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vicdansızlık yaparak milletin geçimine göz dikenlere acımayacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vicdansızlık yaparak milletin geçimine göz dikenlere acımayacağız"

- Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya Çevre Yolu 1’inci Etabı Açılış Töreni’ne video konferans ile katıldı

İSTANBUL (İHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan gıda fırsatçılarına uyarıda bulunarak, "Vicdansızlık yaparak milletin geçimine göz dikenlere acımayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malatya Çevre Yolu 1’inci Etabı Açılış Töreni’ne video konferans ile katıldı. Programda yaptığı konuşmada Müslüman aleminin Ramazan ayını kutlayan Erdoğan, "Ramazan ayının ülkemize, milletimize ,insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. Rabbimden bu mübarek günleri yaşadığımız sıkıntıların bitmesine, çatışmaların sulh ile neticelenmesine, mazlumların kurtuluşuna vesile olmasını niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bölgede ekonominin merkezi konumundaki Malatya’yı hedeflerine uygun alt yapıya kavuşturmak için yatırımların sürdüğünü söyleyen Erdoğan, "Malatya büyüdükçe geliştikçe, merkezle bağlantılı istikametlerdeki trafik yoğunluğu da artmıştı. İlk kısmının açılışını yapacağımız çevre yolu projesiyle bu trafiği rahatlatıyoruz. Bağlantı yolu ile birlikte 53.5 kilometre uzunluğa sahip çevre yolunda 12 kavşak köprüsü, 5 alt geçit, 3 demiryolu köprüsü, 4 hidrolik köprü yer alıyor. Gölbaşı ayrımından başlayıp Pötürge kavşağına kadar uzanan bu yolun açılışını yapacağımız ilk kısmı 26 kilometrelik bölümden oluşuyor. Bu yolla şehir merkezi trafiğini rahatlatarak vakitten yılda 89 milyon lira, akaryakıttan 97 milyon lira tasarruf sağlayacak, karbon salınımını 19 bin tonun üzerinde azaltacağız.

Toplam yatırım bedeli 1 milyar 128 milyon lira olan projenin açılışını yapacağımız kısmı yaklaşık 400 milyon liralık harcamayla tamamlanmıştır. Çevre yolumuzun hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Dünyanın krizlerle boğuştuğu bir dönemin yaşandığına dikkat çeken Erdoğan, "Bu süreçten ülkemizi adaletin, hakkaniyetin, huzurun, refahın sembolü olarak çıkarmak ve hedeflerine ulaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Eser ve hizmet siyasetimizle vatan topraklarının her karışında hem geçmişin ihmallerin telafi ettik, hem de yeni atılımlar için gereken alt yapıyı kurduk. Bu çevre yolu bizim sadece Malatyamıza değil tüm Türkiye’ye bir hediye, Ramazan ayında bir müjde olarak veriyoruz. Ülkemizdeki tüm ayrımcılıklar gibi yatırımlardaki ayrımcılığı da ortadan kaldırarak vatandaşlarımızın tamamına hizmet veren eserler inşa ettik. Bunları içeride ve dışarıda önümüze çıkartılan pek çok olumsuzluğa rağmen başardık. Bölgemizin farklı bölgelerinde bir süredir iç çatışmalar, işgaller, siyasi ve sosyal çalkantılar yaşanıyor. Türkiye’yi de sosyal fay hatlarını harekete geçirmekten terör örgütlerini üzerimize salmaya, darbe girişimlerinden gizli açık ambargolara kadar nice tuzaklarla bu karanlık senaryoların içine çekmek istediler. Allah’ın yardımı ve milletimizin desteği ile bu oyunların hepsi de bozularak ülkemizi sağ salim bu günlere getirdik" diye konuştu.

Gıda fiyatlarında yaşanan artışları değerlendiren Erdoğan, "Önümüzde hala aşmamız gereken sıkıntılar var. Bir süredir ekonomimiz döviz kuru hareketlerinin, faiz tartışmalarının, tüm dünyanın sorunu olan enflasyondaki yükselişin tehdidi altındadır. Enerji ve gıda başta olmak üzere küresel mal fiyatlarında yaşanan aşırı artışlar bizi de etkilemektedir. Bir de buna ülkemiz içindeki kimi kesimlerin vicdansızlığa varan açgözlülüğü eklendiğinde, vatandaşlarımız bakımından gerçekten sıkıntılı bir tablo ortaya çıkmaktadır. Hem fiyatlaması küresel düzeyle yapılan ürünlerin yol açtığı dengesizliklerle, hem de fahiş kazanç peşinde koşanlarla mücadelemizi sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızı küresel düzeyde artış gösteren elektrik ve doğalgaz fiyatlarında korumak için geçtiğimiz yıl 165 milyar lira sübvansiyon yaptık. Bu yıl da hanelerde kullanılan elektrik ve doğalgaz faturalarının önemli kısmının yükünü devlet olarak biz üstleniyoruz. Sadece enerjide vatandaşlarımıza yıl sonuna kadar geçen yılın iki katına varan bir destek sağlamış olacağız. Gıda maddelerinin fiyatlarınoa maliyet dışında kalan artışları yakından takip ediyoruz. Fiyatlar konusunda vicdansızlık yaparak milletin aşına, ekmeğine, geçimine göz dikenlere acımayacağız. Böyle dönemler hep birlikte fedakarlık yapmamız, hep birlikte günlük kazancımızı değil ortak geleceğimizi düşünmemiz gereken dönemlerdir. Üç kuruş fazla kazanmak uğruna milletin huzuruna göz dikenler aslında en büyük zararı kendilerine vermektedir. İlgili bakanlıklarımız bu çerçevede denetimden, mevzuat hazırlığına kadar her konuda yoğun çalışma içinde. İnşallah bunların etiketlere yansımalarını en kısa sürede görmeye başlayacağız" açıklamalarında bulundu.

Baharın gelmesiyle tarım, turizm ve inşaat sektörlerinde yaşanacak hareketlenmenin istihdamı olumlu yönde etkileyeceğini vurgulayan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye bu yaz itibariyle uluslararası gücünü ve itibarını arttırmış, içeride hayat pahalılığı ile mücadelesinde mesafe kat etmiş olarak yatırım istihdam, üretim ihracat ve cari fazla hedeflerine doğru hızlı adımlarla ilerlemeye başlayacaktır. Milletimden sabırlı olmasını, bize güvenmesini, sanayici ise fabrikasına, tüccarsa pazarıra, esnafsa tezgahına, çalışansa işine, öğrenciyse dersine daha fazla sarılmasını istiyorum. Rabbimiz bize insanın ancak çalıştığının karşılığı vardır buyuruyor. Hep birlikte daha çok çalışacağız, ülkemize daha güçlü sahip çıkacağız, birbirimize daha çok güveneceğiz ve 2023’e ülkemizi bambaşka bir yere taşıyacağız"

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