Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, telefonda görüştü. Kremlin Basın Servisi tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Erdoğan’ın, Rusya’nın İjevsk kentinde okula yönelik gerçekleşen terör saldırısıyla ilgili başsağlığı mesajı aktardığı belirtildi.

Liderlerin enerji konularında görüş alışverişinde bulunduğu aktarılan açıklamada, "Rusya’nın Türkiye’ye doğal gaz tedarikine ilişkin sözleşmelerin uygulanması ve Akkuyu Nükleer Santrali’nin ortak inşaatı çerçevesinde enerji sektöründeki etkileşime olumlu bir değerlendirme yapıldı. Rusya ve Türkiye Başkanları, Soçi ve Semerkant’ta yaptıkları toplantılarda varılan anlaşmaların uygulanmasına vurgu yaptı" denildi.

Rusya’dan tahıl anlaşması için Türkiye’ye teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin’in, İstanbul’da imzalanan tahıl anlaşmasını da ele aldığı belirtilen açıklamada, "Karadeniz limanlarından tahıl ihracatı ile Rus tarım ürünleri ve gübre ihracatına ilişkin İstanbul anlaşmasının uygulanmasına Türkiye’nin katkısından dolayı teşekkür edildi. Aynı zamanda, Rusya’dan dünya pazarlarına gıda ve gübre tedarikinin önündeki engellerin kaldırılması da dahil olmak üzere, bu tahıl paketi anlaşmasını tam olarak bir kompleks içinde uygulama ihtiyacına dikkat çekildi" denildi.

Kuzey Akım boru hatlarındaki sızıntılar görüşüldü

Liderlerin, Rus gazını Avrupa’ya taşıyan Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hatlarındaki sızıntıları da ele aldığı aktarılan açıklamada, Putin’in sızıntılar hakkında "sabotaj" değerlendirmesinde bulunduğu ifade edildi. Açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 gaz boru hatlarına yönelik benzeri görülmemiş sabotaj veya benzeri görülmemiş uluslararası bir terör eylemi hakkında temel bir değerlendirme yaptı. Rusya’nın bu konuyu BM Güvenlik Konseyi’nde acilen tartışmaya açtığı kaydedildi" denildi.

Putin, Erdoğan’a Ukrayna topraklarındaki referandum hakkında bilgi verdi

Putin’in, Rusya’nın Ukrayna’dan ilhak ettiği Donbass Bölgesi’ndeki, Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson’da gerçekleşen halk referandumlarına yönelik Erdoğan’ı bilgilendirdiği aktarılan açıklamada, "Vladimir Putin, 23-27 Eylül tarihlerinde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporijya bölgelerinde, Rusya Federasyonu’na katılım konusunda yapılan referandumların sonuçlarını açıkladı. Seçimlerin şeffaflığı konusunda, uluslararası hukuk norm ve ilkelerine tam uyumlu olarak gerçekleştiği vurgulandı" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, söz konusu referandumların BM’nin 1966 İnsan Haklarına İlişkin Uluslararası Sözleşmeler ve 1975 Helsinki Nihai Anlaşma hükümlerine uygun olduğu vurgulandı.