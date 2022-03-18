Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli Çanakkale’de

Çanakkala Havalimanına gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, buradan helikopterle Şehitler Abidesine hareket etti.

Cumhurbaşkanına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Meclis Başkanı Mustafa Şentop ile bir çok bakan eşlik ediyor.