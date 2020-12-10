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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Bakü’de resmi aile yemeğine katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva ile resmi aile yemeğine katıldı.
Politika 10.12.2020, 20:53
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva ile resmi aile yemeğine katıldı.
Dağlık Karabağ’da Azerbaycan ordusu tarafında elde edilen zafer sonrası düzenlenen Zafer Geçit Töreni için Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törenin ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile baş başa ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Türkiye ve Azerbaycan arasında bir dizi anlaşma imzalanırken, Erdoğan ve Aliyev ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçti.Basın toplantısının ardından ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva ile birlikte resmi aile yemeğine katıldı.
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