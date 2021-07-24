Cumhurbaşkanı Erdoğan ve DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov ile telefonla görüştü

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Kurban Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la telefonla görüşerek bayramını kutladı.

Karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulunulan görüşmede, Ahıskalı Türklerin durumunu soran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Ahıskalı Türklerin durumu, yapılan çalışmalar ve diğer konularda bilgi verdi.

Oldukça samimi geçen bu telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu vesileyle tüm Ahıskalı Türklerin Kurban Bayramı’nı kutlayarak, her zaman onların yanında olduğunu, Türkiye Devletinin Ahıskalı Türklere verdiği desteği her platformda devam ettireceğini vurguladı.

Genel Başkan Kassanov ise DATÜB olarak, bizleri unutmayan, bayramımızı tebrik eden, desteğini esirgemeyin Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunarız ifadelerine yer verdi.