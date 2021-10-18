Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Angola Devlet Başkanı Lourenço baş başa görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyaret düzenlediği Angola’da Devlet Başkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Angola’nın başkenti Luanda’da, Angola Devlet Başkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço tarafından resmi tören ile karşılandı. Tören sonrası liderler, ikili görüşmeye geçti. İkili ilişkilerin ve küresel sorunların ele alındığı görüşme sonrası kameralar karşısına geçen Erdoğan ve Lourenço basın toplantısı gerçekleştirdi.