Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, Zengilan Uluslararası Havalimanının açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Karabağ’a geldi. Erdoğan’ı taşıyan TC-TUR uçağı, Karabağ’ın dünyaya açılan 2. kapısı olma özelliğini taşıyan ve 26 Nisan 2021’de temeli atılan Zengilan Uluslararası Havalimanına iniş yaptı. Erdoğan, Zengilan Uluslararası Havalimanına inen ilk cumhurbaşkanı olurken, kendisini karşılayan Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev ile birlikte havalimanının açılışını gerçekleştirdi.

Kurdele kesen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev’e günün anısına havalimanının sembolik anahtarları hediye olarak takdim edildi. İki lider, Zengilan’dan Cebrayıl’a kara yolu ile geçecek. Erdoğan, Aliyev ile Cebrayıl ilini ziyaret edecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyareti dahilinde, Cebrayıl’daki Kumlak Tren İstasyonu ile Azerbaycan-Türkiye Uluslararası Orman Eğitim Merkezi, Akıllı Fidancılık ve Dostluk Orman Kompleksi ile Zengilan’ın Sarılı köyünde bulunan Dost Agropark Zengilan Akıllı Tarım Köyü Projesi’nin ilk etabının açılış törenlerine katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Azerbaycan ziyaretinde TBMM Başkan Vekili Celal Adan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik edecek.